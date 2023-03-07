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Путин прокомментировал санкции пословицей

Путин ответил на санкции Запада пословицей «не было бы счастья, да несчастье помогло»

Президент России Владимир Путин прокомментировал санкции пословицей «не было бы счастья, да несчастье помогло». Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал на встрече с руководителем Сбера Германом Грефом.

«Конечно, не было бы счастья, да несчастье помогло: все-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно», — сказал президент.

8 февраля Греф заявил, что главной проблемой экономики Российской Федерации является отсутствие спроса на инновации.

В ноябре прошлого года Владимир Путин принял участие в дискуссии на конференции Сбера по искусственному интеллекту. Как отметил глава государства, по многим направлениям российские разработки в сфере искусственного интеллекта (ИИ) занимают лидирующие позиции в мире. В частности, в сфере цифровизации госуслуг Россия входит в топ-10 лучших стран мира.

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Санкции против России
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