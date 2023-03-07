Президент России Владимир Путин прокомментировал санкции пословицей «не было бы счастья, да несчастье помогло». Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал на встрече с руководителем Сбера Германом Грефом.

«Конечно, не было бы счастья, да несчастье помогло: все-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно», — сказал президент.

8 февраля Греф заявил, что главной проблемой экономики Российской Федерации является отсутствие спроса на инновации.

В ноябре прошлого года Владимир Путин принял участие в дискуссии на конференции Сбера по искусственному интеллекту. Как отметил глава государства, по многим направлениям российские разработки в сфере искусственного интеллекта (ИИ) занимают лидирующие позиции в мире. В частности, в сфере цифровизации госуслуг Россия входит в топ-10 лучших стран мира.