Yahoo News Japan: Запад собрался использовать союзников РФ для подрыва ее экономики

Санкционный «арсенал» Запада почти пуст, поэтому он собирается использовать дружественные России страны, чтобы пошатнуть ее экономику. Об этом пишет автор статьи в Yahoo News Japan.

В публикации отметили, что хотя основным экспортером товаров в Россию является Китай, Москва также закупает продукцию через такие государства, как Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Поэтому западные страны призывают ОАЭ и другие страны Персидского залива воздержаться от экспорта санкционной продукции в Россию. Однако, скорее всего, переговоры по этому вопросу не увенчались успехом.

По данным издания, у европейского региона закачиваются инструменты санкционного давления на Россию, которая продолжает спецоперацию на Украине. Поэтому, скорее всего, западные страны будут пытаться и дальше ограничить экспорт санкционной продукции, а также военных и гражданских товаров из тех стран, которые не участвуют в санкциях.

По мнению автора статьи, ограничить экспорт можно только убеждением союзников России присоединиться к санкциям. Однако у развитых стран среди всех рычагов давления осталась лишь дипломатия.

3 марта обозреватель издания Al-Ain Мухаммед Ферхат писал, что российская экономика оказалась в более устойчивом положении, чем ожидалось, несмотря на усиление санкционного давления со стороны западных стран. Темпы падения объемов валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам прошлого года стали не такими стремительными вопреки прогнозам аналитиков из Международного валютного фонда (МВФ).