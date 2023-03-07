«Ведомости» сообщили, что «Руссофт» попросил у Минцифры 465 млн рублей в год на развитие экспорта

Газета «Ведомости» написала, что ассоциация «Руссофт» обратилась в Минцифры с просьбой выделить ей 465,3 млн рублей в год на реализацию мер поддержки экспорта. Газета ссылается на проект дорожной карты объединения, направленный в министерство.

Как следует из документа, ассоциация предлагает запустить акселерационную программу, которая рассчитана на помощь 500 IТ-компаниям ежегодно. В рамках этой программы будет стимулироваться вывод продуктов организаций на новые рынки.

Представитель «Руссофта» рассказал газете, что ассоциация разработала «предварительную финансовую модель» данной акселерационной программы. Она основана на данных, которые актуальны на январь этого года. По подсчетам «Руссофта», стоимость акселерации для одной организации – порядка 1,2 млн рублей. При этом 20% софинансирует сама фирма и 80% — государство. Общий объем финансирования 500 проектов IT-компаний, по оценкам объединения, должен быть на уровне 465,3 млн рублей.

Президент «Руссофта» Валентин Макаров в разговоре с газетой отметил, что министерство получило проект дорожной карты и потребовало обосновать его финансирование из бюджета. Минцифры попросило уточнить, «как эти средства вернутся в бюджет налогами и прочими [выплатами] от роста экспорта, вызванного применением этих мер поддержки».

В настоящее время «Руссофт» проводит опрос участников рынка с целью сформулировать обоснование финансирования. Процесс по планам объединения завершится к апрелю 2023 года.

Ассоциация планирует назначить РЭЦ и «Цифровую экономику» операторами программы. Они должны создать рабочие группы для отбора проектов под акселерацию, согласования требований к ним и других задач.