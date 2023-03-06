Банк «Тинькофф» возобновил переводы в турецкие банки в лирах. Об этом кредитная организация сообщила ТАСС.

«Клиентам «Тинькофф», как и прежде, доступны переводы в лирах в турецкие банки. Такие переводы доступны всем клиентам, их можно сделать из личного кабинета на сайте или мобильного приложения», — говорится в сообщении.

Ранее банк «Тинькофф» после введенных санкций прекратил проводить денежные переводы в Турцию. Там указали, что из-за введенных рестрикций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом.

До этого «Тинькофф» приостановил валютные переводы в Грузию, поскольку банк-корреспондент не обрабатывает переводы. В октябре 2022 года этот банк убрал возможность осуществлять SWIFT-переводы в валюте в Белоруссию, Грузию, Киргизию, Таджикистан и Монголию.

25 февраля текущего года сообщалось, что «Тинькофф» и еще несколько других российских банков попали в 10-й пакет антироссийских санкций Европейского союза. В качестве обоснования отмечалось, что эти банки вовлечены в секторы экономики, якобы «обеспечивающие существенный источник доходов правительству Российской Федерации».