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Банк «Тинькофф» возобновил переводы в турецкие банки в лирах

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Банк «Тинькофф» возобновил переводы в турецкие банки в лирах. Об этом кредитная организация сообщила ТАСС.

«Клиентам «Тинькофф», как и прежде, доступны переводы в лирах в турецкие банки. Такие переводы доступны всем клиентам, их можно сделать из личного кабинета на сайте или мобильного приложения», — говорится в сообщении.

Ранее банк «Тинькофф» после введенных санкций прекратил проводить денежные переводы в Турцию. Там указали, что из-за введенных рестрикций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом.

До этого «Тинькофф» приостановил валютные переводы в Грузию, поскольку банк-корреспондент не обрабатывает переводы. В октябре 2022 года этот банк убрал возможность осуществлять SWIFT-переводы в валюте в Белоруссию, Грузию, Киргизию, Таджикистан и Монголию.

25 февраля текущего года сообщалось, что «Тинькофф» и еще несколько других российских банков попали в 10-й пакет антироссийских санкций Европейского союза. В качестве обоснования отмечалось, что эти банки вовлечены в секторы экономики, якобы «обеспечивающие существенный источник доходов правительству Российской Федерации».

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