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Польский экономист Дудек заявил о «демографическом метеорите» и кризисе в Польше

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Artur Widak/Global Look Press

Президент польского Института государственных финансов Славомир Дудек заявил, что население Польши стремительно стареет, и это рискует стать национальной экономической проблемой. Таким образом он прокомментировал выводы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в обзоре польской экономики на 2023 год, передает Rzeczpospolita.

Как отметил Дудек, Польша уже находится в демографическом кризисе. По его словам, за десятилетие число поляков сократилось почти на 2 млн.

«Можно немного изменить траекторию этого кризисного метеорита, но он обязательно ударит по нам», — отметил экономист.

По мнению Дудека, для решения проблемы необходимо смягчить миграционную политику, стимулировать экономическую активность населения, а также повысить пенсионный возраст и рождаемость. При этом он отметил, что «в последнем случае реальность неумолима», и она показывает, что даже очень дорогостоящие программы не приносят ощутимых результатов.

В феврале руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что страны ЕС переживают «демографическую зиму». По его словам, позиции стран ЕС слишком различны, и Европа не смогла выстроить общую иммиграционную политику и политику предоставления убежища.

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