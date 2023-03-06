Российский рынок акций растет в направлении 2300 пунктов по индексу Мосбиржи

Российский рынок акций на торгах Мосбиржи в понедельник увеличился на 0,7% и, по данным на 12:25 мск, достиг 2288,94 пункта. Индекс РТС прибавил 1,2% и составил 956,75 пункта. Это следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 13:15 мск индекс Мосбиржи достиг 2289,80 пунктов, увеличиваясь на 0,78%. Индекс РТС преодолел отметку в 957 пунктов, прибавляя более 1%.

Как следует из статистики биржи, индекс Мосбиржи не поднимался выше 2300 пунктов с сентября 2022 года.

Ранее 6 марта 2023 года индекс Мосбиржи увеличивался максимально практически до 2293 пунктов – максимума с сентября прошлого года.

21 февраля российский фондовый рынок положительно отреагировал на выступление президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием. После начала выступления индекс Мосбиржи в моменте прибавлял 2%, по состоянию на 14:20 мск он скорректировался, увеличиваясь на 1,3% к началу торгов. Начальник отдела экспертов по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев в беседе с «Газетой.Ru» назвал реакцию российского фондового рынка на выступление Путина «умеренно позитивной».