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РИА Новости: стамбульский газовый саммит не состоится 22 марта

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Murad Sezer/Reuters

Международная встреча стран — потребителей и поставщиков газа по газовому хабу, которая должна была состоится 22 марта в Стамбуле, перенесена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком Минэнерго

«Нет, 22 марта никакого форума не будет, новая дата не определена», — сказал собеседник агентства.

В октябре 2022 года, через две недели после терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» предложил создать в Турции хаб, через который газ мог бы поступать в третьи страны, в первую очередь в Европу, если там будут в этом заинтересованы. Анкара инициативу поддержала.

Ранее член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявлял, что Анкаре понадобятся российские инвестиции для строительства газового хаба.

В свою очередь глава Минэнерго Турции Фатих Донмез утверждал, что газовый хаб в Турции начнет работу в 2023 году.

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