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РФ подписала меморандум о развитии угольной теплоэнергетики в Афганистане

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Ali Khara/Reuters

Предприниматели из Татарстана в Кабуле подписали меморандум о развитии в Афганистане угольной теплоэнергетики, рассказал газете «Известия» посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

«Месяц назад в Кабуле предприниматели из Республики Татарстан подписали меморандум о развитии в Афганистане угольной теплоэнергетики», — указал российский представитель. Он добавил, что это трехсторонний проект с Ираном и Пакистаном

Производители труб из РФ также готовы подключиться к строительству афганского участка газопровода из Туркмении в Пакистан и Индию.

Российские компании уже обеспечили строительство туркменского участка этого газопровода. Инженеры из РФ обследовали в Кабуле котельные, теплосети, системы водоснабжения, электроподстанции и подготовили план восстановления системы ЖКХ.

Ранее китайская компания по разведке и добычи нефти Geo-Jade Petroleum заявила о готовности вложиться в афганские месторождения нефти и газа, информирует пресс-центр Министерства горнорудной промышленности и нефти контролирующего Афганистан движения «Талибан» (организация запрещена в России). Отмечается, что этот вопрос обсудили в Кабуле представители Geo-Jade Petroleum и и.о. министра горнорудной промышленности и нефти Шахабуддин Делавар.

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