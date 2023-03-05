В Турции назвали очень важной работу по началу экспорта зерна и удобрений из России

Работа по началу экспорта из России зерна и удобрений очень важна, от этого выиграет в том числе Турция. Такую позицию высказал депутат Великого национального собрания Турции (однопалатный парламент), глава Партии обновления Озтюрк Йылмаз, написало агентство ТАСС.

«Работа по этому вопросу очень важна. (Начало поставок зерна и удобрений из России) будет беспроигрышной ситуацией как для Турции, так и для России», — сказал парламентарий.

Соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины 22 июля в Стамбуле подписали представители России, Турции, Украины и ООН на 120 дней. В соответствии с документом, при перевозке корабли с зерном досматривают для недопущения контрабанды оружия и исключения провокаций.

29 октября, после нападения Украины на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте, Россия объявила о прекращении своего участия в зерновой сделке «на неопределенный срок». 2 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой право выхода из зерновой сделки в случае нарушения ее условий со стороны Киева. Тогда украинская сторона дала гарантии того, что не будет использовать зерновой коридор в военных целях.

Во второй половине февраля агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение источника написало, что Турция и Россия могут обсудить на высшем уровне зерновую сделку в ближайшее время. Конкретной даты переговоров на тот момент не было.

При этом 3 марта источник агентства РИА Новости сообщил о невозможности урегулирования некоторых вопросов зерновой сделки, переговоры по ее продлению зашли в тупик. Срок действия соглашения истекает 18 марта.