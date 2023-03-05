Посол Моргулов: товарооборот России и КНР в $200 млрд в 2023 году достигнут с запасом

Взаимная торговля товарами и услугами между Россией и Китаем в 2023 году достигнет целевого показателя в $200 млрд и преодолеет его с большим запасом. Такое мнение в интервью Центральному телевидению Китая выразил посол России в КНР Игорь Моргулов.

«Убежден, что цель доведения торговли товарами до $200 млрд будет легко достигнута и преодолена в нынешнем году с большим запасом», — сказал дипломат.

Во второй половине февраля президент России Владимир Путин на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР, членом Политбюро ЦК КПК Ван И заявил, что Россия и Китай досрочно достигнут цели в $200 млрд торгового оборота.

В конце февраля российский посол в Китае Моргулов сообщил о светлых перспективах взаимоотношений России и КНР. По его словам, никому не удастся вбить клин в их дружбу.

До этого президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции для украинских и иностранных журналистов объявил о планах встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, но не пояснил, как эта встреча состоится.