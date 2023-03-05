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Власти Китая планируют ускорить процесс формирования торговой державы

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Tyrone Siu/Reuters

Правительство Китая намерено ускорить процесс формирования страны как торговой державы и станет содействовать расширению сферы присутствия национальных компаний на международных рынках. Об этом сообщает ТАСС.

Информация о планах Пекина приведена в докладе о выполнении плана социально-экономического развития за 2022 год и проекте на 2023 год, соответствующий документ представили китайские власти.

«Необходимо ускоренными темпами продвигать процесс создания торговой державы, способствовать стабильному развитию экспорта, содействовать расширению и диверсификации международных рынков...» — следует из текста, представленного в ходе открытия 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

Кроме того, среди других задач будет повышение добавленной стоимости товаров.

Ко всему прочему, в планах у китайских чиновников «содействовать инновационному развитию торговли» и продолжать развитие таких ее новых моделей и форм, как трансграничная электронная коммерция.

Еще власти КНР хотят добиться углубления реформы для упрощения таможенных процедур.

Ранее стало известно, что Китай стал лидером по импорту новых легковых автомобилей в Россию.

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