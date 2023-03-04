«Ъ»: отдых в Крыму стал дешевле на 30-40% по сравнению с 2022 годом

Отдых в Крыму в нынешнем году оказался наиболее доступным среди внутренних курортных направлений в РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации СМИ, проживание в крымских отелях в весенний сезон обходится туристам в среднем на 30–40% дешевле, чем в 2022 году.

Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева обратила внимание, что динамику со стоимостью отдыха можно объяснить гибкой ценовой политикой средств размещения. По ее словам, скидки могут достигать на курортный отдых от 10 до 70%.

Также в «Ъ» добавили, что сейчас Крым держит цены на отдых на уровне 2022 года. При этом тарифы в Анапе и Сочи выросли на 15%.

Из данных Ostrovok.ru следует, что размещение в Крыму на весну обойдется в 3,65 тыс. руб. за ночь. Подобное значение на 17% меньше, чем годом ранее.

В прошлом году Ростуризм информировал, что падение спроса на отдых в Крыму летом составило 19% относительно 2021 года. За период с мая по август 25 млн человек отдохнули в России.