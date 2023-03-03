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Дирекция РФ во Всемирном банке может выдвинуть альтернативного кандидата на пост главы ВБ

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Российская дирекция во Всемирном банке (The World Bank) проводит консультации с коллегами из дружественных стран для того, чтобы определиться с кандидатом в президенты этой финансовой организации, альтернативным американскому. Об этом сообщает ТАСС.

Исполнительный директор от России во Всемирном банке Роман Маршавин заявил, что консультации на этот счет идут «весьма активно». Он отметил, что в расширенном списке потенциальных кандидатов уже 15 фамилий и он продолжает пополняться. По его словам, в списке есть как российские, так и зарубежные известные экономисты.

«Консультации с партнерами будут продолжены в выходные. И, скорее всего, на следующей неделе мы направим в Москву конкретные предложения», — отметил он.

23 февраля президент США Джо Байден предложил назначить новым президентом Всемирного банка (The World Bank) бывшего главу корпорации Mastercard Аджая Бангу, который в настоящий момент занимает пост вице-президента инвестиционной компании General Atlantic. Об этом сообщили в Белом доме. Как заявил Байден, Банга обладает уникальными способностями, чтобы возглавить Всемирный банк «в этот критический момент истории».

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