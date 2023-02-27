Финразведка, ФНС и ЦБ раскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов на ₽100 млрд в год

«Разлом эквайринга» стал основой для «ресторанной схемы» обналичивания денег с теневым оборотом в 100 млрд рублей в год. Об этом пишет РБК, ссылаясь на материалы межведомственной проверки.

В ходе проверки выяснилось, что ключевым звеном в схеме была РНКО «РИБ» (расчетная небанковская кредитная организация «Русский инвестиционный банк»), на базе которой была «создана дорогостоящая инфраструктура. Причем платежи в ресторанах проводились через специальные терминалы, а деньги приходили к компаниям, «не имеющим к ресторанному бизнесу никакого отношения, но генерирующим стабильный поток наличности». После чего безналичные средства менялись на неинкассированную наличность, а ресторанам предоставляли подменную кассу для неучтенной выручки. Причем даже банки, которые обслуживали рестораны, получали неверные данные.

В публикации указали, что на пике, в 2021 году, оборот при использовании такой схемы составлял не менее 100 млрд рублей. Причем размер преступного дохода составлял около 10% от этой суммы. При этом в Росфинмониторинге заявили, что сейчас проводятся поверочные мероприятия, поэтому комментировать какую-либо информацию пока преждевременно. По словам источника издания, схема «разлома эквайринга» заключается в том, что карточная транзакция в ресторане не идет в пользу заведения. Хотя клиент получает чек и даже кешбэк в своем банке, реальный платеж до заведения не дойдет.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что данная противозаконная схема не использовала какие-то дыры в бизнесе, и оборудование в ресторанах менялось с согласия клиентов. Однако объемы теневой выручки в этом сегменте стали настолько огромными, что не могли не обратить на себя внимания. Поэтому самый жесткий и возможный сценарий для участников схемы — это возбуждение уголовного дела по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

11 ноября РБК писал, что Росфинмониторинг совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) и Центробанком (ЦБ) в ходе расследования раскрыли, что одна из крупнейших теневых площадок с собственным шоурумом подключала рестораны и кафе к схеме с подменными кассами и терминалами для карт. В результате через цепочки банков деньги переводились в автосалоны и турфирмы для покупки наличных.