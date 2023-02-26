Власти Германии намерены упростить въезд в страну для квалифицированных специалистов из Индии

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен привлекать в страну больше квалифицированных специалистов из Индии. Об этом сообщает ТАСС.

Шольц рассказал о планах по упрощению процедуры въезда в Германию для специалистов из Индии в ходе своего визита в город Бангалор.

«Мы хотим упростить процесс выдачи виз ... Помимо модернизации законодательства, мы намерены оптимизировать всю бюрократическую процедуру», — пояснил федеральный канцлер.

Он добавил, что специалисты должны иметь возможность въехать в Германию с семьями и без конкретного предложения о работе.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в Нью-Дели на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявлял, что страны планируют активнее сотрудничать в области вооружений. По его словам, в Индии признают качество немецких технологий и поэтому хотят расширить взаимодействие «в очень конкретных рабочих отношениях».