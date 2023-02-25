Orlen сообщила о прекращении поставок российской нефти в Польшу по «Дружбе»

Глава польской нефтегазовой компании Orlen Даниэль Обайтек заявил об остановке поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом он написал в Twitter.

«Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы», — сообщил он.

По словам Обайтека, только 10% нефти поступало в Польшу из России и ее поставки будут заменены другими источниками.

Он отметил, что это стало возможно благодаря диверсификации поставок, проводимой Польшей в последние годы.

Обайтек пообещал предоставить более подробную информацию о поставках нефти в Польшу на конференции, которая состоится 28 февраля.

18 февраля немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ссылаясь на свои источники, сообщила, что Польша продолжает покупать российскую нефть, несмотря на свои обещания больше не приобретать ее из России. По данным издания, северный участок «Дружбы» поставлял нефть в Польшу и Германию. Германия уже с января не получает российскую нефть.