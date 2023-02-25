Попавшие под санкции США банки посоветовали клиентам снять деньги с карт UnionPay

Подпавшие под новые санкции США российские банки стали советовать своим клиентам вывести деньги с карт платежной системы UnionPay, выданных в этих кредитных организациях. Об этом сообщает ТАСС.

24 февраля американские власти объявили о новых масштабных санкциях в отношении Москвы, в том числе против компаний и политиков. Под ограничения попали 11 кредитных организаций.

«В связи с включением банка «Приморье» в американский санкционный список операции по картам UnionPay за границей могут быть заблокированы. Если вы находитесь за рубежом или собираетесь за границу рекомендуем вам снять наличные в ближайшее время», — уточнили представители организации..

Аналогичные рекомендации озвучены банком «Санкт-Петербург».

UnionPay представляет собой международную платежную систему, основанную в 2002 году.

Также Великобритания ввела санкции против российских банков, представителей власти и крупных компаний.