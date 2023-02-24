США вводят дополнительные тарифы на $2,8 млрд на ряд российских товаров

Соединенные Штаты вводят дополнительные тарифы на некоторые товары из РФ на 2,8 млрд долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию американского торгового представителя Кэтрин Тай.

«Сегодня [24 февраля] президент (Джо) Байден объявил о дополнительном увеличении тарифов на ряд товаров из России приблизительно на 2,8 миллиарда долларов», — уточняется в сообщении.

Список товаров, попавших под ограничения со стороны США, пока не называется.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Также под новые санкции США подпали девять российских министров.