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Глава Минфина США Йеллен заявила, что экономика страны может избежать рецессии

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Al Drago/Pool via Reuters

Экономика США может избежать рецессии, так как у нее достаточно сильный рынок труда. Об этом заявила министр финансов страны Джанет Йеллен в кулуарах заседания министров финансов и глав ЦБ стран G20, передает Bloomberg.

«Я рассматриваю «мягкую посадку» как возможный результат, и я надеюсь, что мы сможем его достичь. Экономика по существу находится в хорошей форме», — отметила Йеллен.

По ее словам, инфляция в стране начала замедляться, если рассчитывать ее в годовом показателе. При этом базовая инфляция все еще выше целевого уровня в 2%. Поэтому предстоит еще много работы, чтобы снизить темпы роста цен.

12 февраля эксперты Deutsche Bank заявили, что экономика США может впасть в рецессию уже в 2023 году с вероятностью в 90%. По их словам, если инфляция превышает отметку в 8%, то уже исторически необходимо минимум два года, что этот показатель снизился до 6%. При этом ситуация осложняется тем, что отношения между США и Китаем ухудшились.

До этого гендиректор Bank of America Брайан Мойнихан в эфире телеканала CNN призвал быть готовыми к тому, что США могут допустить дефолт по госдолгу.

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