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Росфинмониторинг назвал приостановление членства РФ в ФАТФ «безосновательным»

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FATF

Росфинмониторинг заявил, что приостановление членства РФ в ФАТФ безосновательно. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По мнению ведомства, это решение выходит за рамки мандата ФАТФ. Там подчеркнули, что приостановление членства не влечет никаких обязательств и ограничений для российских финансовых институтов за рубежом.

Ранее Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) заявила, что приостанавливает членство России в организации.

Также сообщалось, что исполком Международной федерации журналистов (IFJ) может принять решение о заморозке членства Союза журналистов России (СЖР) на заседании исполкома, которое состоится 22 февраля. Об этом сообщил председатель союза Владимир Соловьев на лекции в Уральском федеральном университете в Екатеринбурге.

31 января Reuters писал, что Международная федерация журналистов инициировала исключение из своего состава Союза журналистов России. 1 февраля на сайте международной федерации сообщалось, что 22 февраля будет рассмотрен вопрос приостановки членства СЖР в организации.

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