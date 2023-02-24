Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 76 руб впервые с 22 апреля

close
100%
Depositphotos

Курс доллара во время валютных торгов на Московской бирже поднялся до 76 рублей, такое значение фиксируется впервые с 22 апреля прошлого года. Об этом следует из данных торговой площадки.

Также курс евро по состоянию на 24 февраля превысил 80 рублей.

К 14:20 мск курс американской валюты немного снизился — до 75,92 руб.

Ранее аналитик Михаил Шульгин заявил, что курс доллара вырастет выше 80 рублей при отрицательных факторах. По его словам, в праздничные дни курс валют может сильно меняться из-за множества политических событий, которые чреваты различными неожиданностями.

Также аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт спрогнозировал рост курса доллара до 78 рублей в конце февраля. Он уточнил, что курс рубля снизился по отношению к доллару более чем на 7% с конца января 2023 года. На 27 февраля придется пик платежей компаний-экспортеров по бюджетному правилу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть