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QazaqGaz и «Газпром» ведут переговоры по проекту газификации регионов Казахстана

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Reuters

Казахстанская компания QazaqGaz и «Газпром» сбираются обсудить проект возможной газификации восточных регионов Казахстана. Об этом заявил зампредседателя правления компании QazaqGaz Арман Касенов на заседании общественного совета фонда «Самрук-Казына», передает ТАСС.

«Газпрому» мы предложили новый транзитный маршрут по территории восточного Казахстана, который будет охватывать ряд регионов. Он в проработке. Нами технико-экономические расчеты уже проведены», — отметил Касенов.

По его словам, если проект будет успешно реализован, то Казахстан получит стабильный источник газа. Поэтому предложение уже сделано и зафиксировано в дорожной карте. Теперь его рассматривает компания «Газпром».

Он добавил, с учетом текущих экологических вопросов в ближайшее время газификация силами Казахстана невозможна. Поэтому страна рассчитывает на создание условий по импорту газа из России.

В конце декабря министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что власти страны ведут переговоры с российской стороной по поводу возможной газификации некоторых регионов страны. По его словам, сейчас рассматривается несколько вариантов газификации. Один из вариантов – это газопровод через Барнаул, после чего труба пойдет на север Казахстана.

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