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Politico: часть стран ЕС не захотела вводить штраф при непредоставлении данных об активах в РФ

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Некоторые страны Евросоюза (ЕС) выступили против введения штрафов за непредоставление сведений об имеющихся активах в России. Об этом пишет газета Politico.

В публикации отметили, что проект штрафов обсуждался во время обсуждения 10-го пакета антироссийских санкций. При этом Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Латвия, Мальта, Португалия, Франция и Чехия, которые отказались вводить штрафы, заявили о необходимости проверить куда больше деталей, прежде чем внедрять этот механизм.

По данным издания, Польша и страны Балтии не смогли ввести санкции против российского ядерного сектора из-за Венгрии. Речь идет о том, что венгерская и российская стороны ведут строительство двух новых ядерных реакторов.

22 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что дипломаты стран Евросоюза в ходе обсуждения антироссийских санкций не смогли договориться по теме каучука и обязательствам по отчетам о российских активах в Европе.

До этого издание Frank Media писало, что французская группа Societe Generale собирается продать свой последний актив в России – представительство лизинговой компании ALD Automotive. По данным издания, российские и белорусские подразделения ALD могут быть проданы «Экспокапу», структуре владельца Экспобанка Игоря Кима, созданной для покупки «дочек» уходящих из России иностранных компаний.

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