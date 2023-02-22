Минздрав России утвердил перечень разрешенных для продажи онлайн рецептурных лекарств

Минздрав России утвердило список рецептурных препаратов, разрешенных для онлайн-продажи в рамках пилотного проекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств запускается с 1 марта в Москве, Подмосковье и Белгородской области.

Перечень сформировали на основании критериев, утвержденных правительством России.

«В перечень препаратов, разрешенных для дистанционной продажи, вошли 904 международных непатентованных наименований, это препараты самых разных терапевтических групп», — заявил глава Минздрава России Михаила Мурашко.

Он подчеркнул, что в рамках данного проекта будет отработано взаимодействие между всеми участниками процессами: врачами, аптечными организациями и пациентами.

Как заявил министр, онлайн-формат позволит повысить доступность лекарств.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития разработало проект, согласно которому частным клиникам в России предложили выписывать рецепты онлайн.