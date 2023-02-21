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Путин поручил с апреля запустить программу стимулирования притока сбережений россиян

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил российскому правительству с апреля 2023 года запустить программу стимулирования притока сбережений россиян.

Президент отметил, что необходимо стимулировать приток инвестиций в российскую экономику от долгосрочных сбережений граждан страны.

«В мире важным источником инвестиционных ресурсов являются долгосрочные сбережения граждан. У нас также нужно стимулировать их приток в сферу инвестиций. Прошу ускорить внесение в Госдуму законопроектов для запуска соответствующей государственной программы уже с апреля текущего года», — сказал он.

Кроме того, глава российского государства подчеркнул необходимость защитить вложения россиян и в другие долгосрочные инвестиционные инструменты, в том числе от возможного банкротства финансовых посредников.

«Важно создать дополнительные условия для граждан, чтобы вкладывать деньги и зарабатывать их внутри страны», — добавил Путин.

Ранее Владимир Путин предложил с 1 января 2024 года проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5% до 19242 руб.

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