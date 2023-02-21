Льготный кредит по промышленной ипотеке могут увеличить в четыре раза до 2 млрд рублей

Минпромторг разработал проект постановления правительства, по которому размер льготного кредита по программе промышленной ипотеки будет увеличен в четыре раза – до 2 млрд рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга. Сейчас максимальный размер такого займа составляет 500 млн рублей, ставка по нему составляет 3-5% годовых, а срок кредитования – до 7 лет.

«Планируется повысить размер льготного кредита в рамках «промышленной ипотеки» до 2 млрд рублей. Такой проект постановления правительства России разработан Минпромторгом России и сейчас проходит стадию межведомственного согласования», — сказали ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

В сентябре 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил параметры программы промышленной ипотеки: она предполагает предоставление льготных кредитов сроком до семи лет по льготной ставке до 5% годовых, на покупку недвижимости для промышленного производства.

Программа запущена по поручению президента России Владимира Путина. Глава государства дал его летом 2022 года.

21 февраля 2023 года Путин в обращении к Федеральному собранию подчеркнул, что в России запущен механизм промышленной ипотеки. Как уточнил глава государства, льготный кредит можно взять не только на покупку производственных площадок, но и на их строительство и модернизацию.