Elstat: Греция закупила российских товаров на рекордные €9,33 млрд в 2022 году

По итогам 2022 года Греция нарастила объемы импорта российских товаров в денежном выражении до рекордных €9,33 млрд. По сравнению с данными за 2021-й этот показатель увеличился в 2,1 раза, сообщается в отчете аналитиков греческой статистической службы Elstat.

«В период с января по декабрь 2022 года стоимость импорта Греции из России составила 9 330,2 млн евро. Зафиксированный рост составил 116,9% по сравнению с периодом с января по декабрь 2021 года, когда он составлял 4302,4 млн евро», — говорится в документе.

В то же время объемы экспорта греческих товаров на российский рынок за 12 месяцев прошлого года в денежном выражении, напротив, упали на 24,3% по сравнению с данными за аналогичный период 2021-го. Этот показатель составил только €156,4 млн против €206,6 млн годом ранее. Таким образом торговый баланс с Россией оказался не в пользу Греции — дисбаланс оказался на уровне €9,173 млрд, заключается в статистическом отчете.

30 января пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) опубликовала на своем сайте статистические данные, согласно которым Туристический поток россиян в Грецию за 2022 год упал на 83%, на Кипр — на 91,3%. В целом страны европейского восточного Средиземноморья потеряли в 2022 году до 90% туристов из России на фоне действия международных санкций против Москвы.