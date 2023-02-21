«Газпром»: объем поставок газа через Украину стал максимальным с 4 января – 40,4 млн кубометров

Официальный представитель российской компании «Газпром» Сергей Куприянов заявил, что «Газпром» подает через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» – 40,4 млн куб. по состоянию на 21 февраля. Об этом Куприянов сообщил журналистам, передает РИА Новости.

Это на 3% выше дня ранее. Показатель стал максимальным с 4 января.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 40,4 млн куб. на 21 февраля. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — отметил он.

Ранее в «Газпроме» сообщали, что компания поставляет газ в Европу транзитом через Украину в объеме 39,2 млн кубометров через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».

До этого председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания видит на азиатском рынке очень большие перспективы для российского газа, так как этот рынок — один из самых динамичных в мире.