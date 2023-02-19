Ассоциация производителей предрекла рост цен на молочную продукцию на Украине в 2023 году

Цены на молочные продукты на Украине будут расти и в 2023 году из-за того, что производство требует много энергии. Об этом в эфире украинского телеканала «Рада» заявила руководитель проекта Ассоциации производителей молока «Оптовый сбыт молока» Елена Жупинас.

«Рост цен на молочные продукты на Украине объясняется энергоемкостью производства. Большое количество заводов вынуждены были перейти на электрогенераторы, а это в несколько раз увеличивает затраты на переработку молока», — отметила Жупинас.

По ее словам, на производство сыра и масла расходуется больше всего энергии. В целом же, производство молока на Украине серьезно упало в 2023 году по сравнению с 2022 годом, где-то на 1 млн тонн.

Она добавила, что в 2023 году производство молочной продукции в стране будет только сокращаться, а цены на нее продолжат свой рост в среднем на 2% каждый месяц.

9 февраля украинский портал «Страна.ua» сообщал, что на Украине зафиксирован очередной виток цен на продукты, в частности на молочные продукты, овощи, вермишель. В публикации отметили, что больше всего выросли цены на овощи (+68,5%). Рыба выросла в цене на 30,3%, фрукты — на 27,7%, а хлеб подорожал на 20,7%.