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Минэкономразвития заявило о пересмотре стратегии низкоуглеродного развития из-за санкций

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Первый замминистра экономического развития Илья Торосов в беседе с изданием РБК заявил, что российские власти пересмотрят план по снижению выбросов углерода в России до 2050 года. Торосов пояснил, что стратегия нуждается в пересмотре на фоне ограничения доступа России к низкоуглеродным технологиям Запада.

Торосов отметил, что Россия намерена заместить инвестиции в это направление от западных стран инвестициями дружественных государств. В частности, по словам замминистра, Россия надеется привлечь к проекту инвесторов из Китая и Объединенных арабских эмиратов.

Торосов уточнил, что в настоящее время министерство прорабатывает различные мероприятия для сведения к минимуму эффекта санкций на энергопереход России вместе с другими отраслевыми ведомствами.

Президент России Владимир Путин поручил выйти на полную углеродную нейтральность в РФ к 2026 году. Стратегия, которую сейчас планируется пересмотреть, предполагает уменьшение нетто-выбросов углерода более чем вдвое до 630 млн тонн к 2050 году. Документ был утвержден российским правительством в октябре 2021 года. Разработчиком стратегии было Минэкономразвития.

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