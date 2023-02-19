Специалисты по недвижимости сообщили, что землетрясения в России не повлияли на спрос и цены на жилье

Газета «Известия» со ссылкой на прогноз аналитиков компании «Авито.Недвижимости» сообщила, что после землетрясения в Турции власти страны будут более жестко контролировать строительство, могут быть усилены нормы и стандарты возводимого жилья, что приведет к росту цен на него. В то же время землетрясения в России не повлияли ни на спрос, ни на цены на жилье, подчеркнули аналитики компании.

В качестве примера аналитики привели землетрясение в Иркутской области 8 июня 2022 года. Как сообщала «Газета.Ru», эпицентр подземных толчков находился в 103 км к востоку от Иркутска на озере Байкал на глубине 10 км. В пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области уточнили, что интенсивность в эпицентре составила 8,4 балла. Там отметили, что в городах региона сейсмособытие ощущалось до пяти баллов. По словам аналитиков, землетрясение не повлияло на спрос на покупку квартир в Иркутской области после землетрясения. Напротив, спрос на квартиры на вторичном рынке в области в июне 2022 года увеличился на 28,6% к месяцу ранее, в июле – на 18%, а в августе – на 21%. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке после землетрясения стала больше на 4,2%, в новостройках – на 3,7%. Объем выставленных на продажу квартир увеличился на 11–15%, рассказали эксперты.

Аналитики привели и другой пример. В Бурятии 10 декабря 2020 года произошло землетрясение магнитудой 4,2. Подземные толчки магнитудой были зарегистрированы в 12:00 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в Северо-Байкальском районе в 117 км северо-западнее от населенного пункта Янчукан. Жители Янчукан ощущали слабые подземные толчки. В эпицентре интенсивность составляла 7,6 баллов. Аналитики «Авито Недвижимости» отметили, что после землетрясения значительных снижений показателей спроса, предложения и стоимости квартир в регионе не было. Специалисты уточнили, что в январе 2021 года стоимость «квадрата» в новостройках выросла на 7,6%, а в квартирах на вторичном рынке — на 5,4% по сравнению с декабрем 2020 года. Спрос на квартиры также увеличился за месяц после землетрясения. На первичном рынке спрос вырос на 3,4%, а на вторичном рынке – на 8,5%. При этом объем выставленных на продажу квартир не снизился, указали эксперты.

Число жертв землетрясений в Турции превысило 40,5 тыс., заявили местные власти. Одно из сильнейших землетрясений за последние 100 лет произошло в Турции 6 февраля. Эпицентр толчков пришелся на город Газиантеп на юго-востоке страны. За первым землетрясением последовали афтершоки — а за ними еще одно мощное землетрясение в другом регионе. Толчки оказывали разрушительное воздействие на протяжении 65 и 45 секунд соответственно. После них было зафиксировано более 2700 афтершоков, они все еще продолжаются. Сейсмособытие стало самым сильным в истории Турции с 1939 года. Толчки почувствовали и жители других стран — Израиля, Грузии, Армении и России.