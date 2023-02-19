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Топ-менеджер Nestle Шнайдер допустил подорожание основных продуктов питания в 2023 году

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Global Look Press

Исполнительный директор компании Nestle Марк Шнайдер допустил, что основные продукты питания продолжат дорожать в этом году. Об этом пишет портал Axios.

Шнайдер объяснил, что уровень продовольственной инфляции будет варьироваться в зависимости от рынка. Топ-менеджер Nestle подчеркнул, что сценарий роста стоимости продуктов реализуется, если «инфляция производственных затрат будет это оправдывать». По словам Шнайдера, крупнейшие компании продовольственного рынка сейчас продолжают восстанавливать валовую маржу.

Шнайдер обратил внимание, что от продовольственной инфляции пострадали не только потребители, но и бизнес. Компании в настоящее время пытаются компенсировать причиненный им ущерб, добавил топ-менеджер. По его словам, несмотря на увеличение стоимости продукции компанией Nestle в прошлом году на 8,2%, этих мер оказалось недостаточно для того, чтобы компенсировать расходы.

Как ранее сообщил Центробанк РФ, в России в первой половине февраля 2023 года усилилось ценовое давление после сдержанного роста цен во второй половине 2022 года. Информация об этом содержится в докладе Банка России «Динамика потребительских цен». «Оперативные данные за первые две недели февраля указывают на сохранение тенденции к усилению ценового давления», — сказано в докладе.

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