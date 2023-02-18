Аналитик Григорян предупредил о возможных рисках при досрочном погашении кредита

При досрочном погашении кредитов есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать для того, чтобы все сделать правильно. Об этом «Прайм» заявил специалист по банковскому сектору, партнер финтех-компании «ЕваБета» Сергей Григорян.

«Одна из самых распространенных ошибок — когда заемщик вкладывает в досрочное погашение кредита любые свободные деньги, которые у него появляются. С точки зрения финансовой безопасности — это неправильно. В случае непредвиденной ситуации, потери работы могут понадобиться деньги, которые, вероятно, придется брать в банке под более высокий процент», — отметил Григорян.

По его словам, также не стоит забывать о текущих платежах. То есть зачастую заемщики считают, что при внесении части средств в счет долга очередной платеж совершать необязательно. Однако из-за отсутствия необходимой суммы списания банк может применить штрафы и прочие ограничения.

Он добавил, что при кредите с аннуитетными платежами самые большие проценты начисляются в начале срока. В этом случае лучше всего стараться закрыть долг как можно раньше. Если же речь идет о частичном досрочном погашении кредита, то зачастую лучше выбрать уменьшение срока кредита. Однако при наличии финансовых трудностей лучше всего выбрать снижение размера ежемесячного платежа.

В начале февраля «Лента.ру» со ссылкой на данные коллекторского агентства «Долговой консультант» писала, что объем кредитов россиян, по которым была допущена просрочка, по итогам 2022 года увеличился на 16%. Годом ранее показатель был на уровне 9%. Соответственно, темпы роста просроченных займов ускорились почти вдвое.