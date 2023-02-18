«Дневник»: жители Болгарии удивлены ростом поставок газа из РФ в «независимую» Европу

Жители Болгарии удивились тому, что Россия смогла увеличить экспорт газа в Европу через «Турецкий поток», ведь до этого европейские лидеры заявляли о полной независимости от поставок российского топлива. Об этом сообщает болгарский портал «Дневник».

В январе «Газпром» увеличил продажи газа в Европу через «Турецкий поток». В первой половине февраля поставки топлива в Европу выросли на 17%, а общий экспорт из РФ превысил 1 млрд кубометров. На фоне этой новости читатели болгарского издания «Дневник» удивились, что «независимая» от поставок российского газа Европа лишь только нарастила объемы экспорта.

«Не может быть! Европа же энергетически независима от России? Плевать на санкции – бизнес есть бизнес. Продолжают покупать не только газ, но и ядерное топливо и технологии», – отметили некоторые читатели издания.

14 февраля директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в интервью РИА Новости заявил, что спрос на энергоносители из России в Европе остается высоким.

До этого лидеры Болгарии и Сербии дали старт строительству газопровода для поставок не из России.