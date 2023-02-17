Путин разрешил «Газпром нефти» выкупить долю Shell в Salym Petroleum Development

Российский президент Владимир Путин дал «Газпром нефти» разрешение выкупить у нефтегазовой компании Shell 50% в совместном предприятии Salym Petroleum Development. Это следует из соответствующего распоряжения главы государства, передает ТАСС.

«Разрешить совершение ООО «ГПН-Ближневосточные проекты» сделок по приобретению 50% обыкновенных акций ЗАО «Ханты-Мансийский нефтегазовый союз», принадлежащих Шелл Эксплорейшн энд Продакшн; 50% долей в уставном капитале ООО «Салым Петролеум Девелопмент», принадлежащих ШЕЛЛ Салым Девелопмент Б. В.», — сказано в распоряжении.

Ранее британско-нидерландская нефтяная и газовая компания Shell подписала документы с российской государственной энергетической компанией «Газпром нефть» о продаже 50% доли нефтегазовой компании Salym Petroleum Development. Информацию об этом пресс-служба компании опубликовала на своем сайте.