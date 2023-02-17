В Госдуме призвали запретить в России продажу украинских товаров

В России необходимо полностью запретить продажу продукции с Украины, заявил первый зампред Комитета ГД по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, слова которого приводит ФАН. Он подчеркнул, что часть прибыли, которую получают украинские бизнесмены идет на поддержку ВСУ. Соответствующий запрос парламентарий направил директору Федеральной службы по финансовому мониторингу.

«Понимаете? Мы платим им деньги, на которые они покупают оружие, которое используют против нас. Считаю, действовать надо быстро и решительно. Мы же не будем высчитывать, какой именно процент прибыли украинский олигарх перечисляет на убийство российских солдат?» — высказался Гусев.

Он добавил, что многие позиции украинской продукции до сих пор доступны на российских маркетплейсах.

Ранее депутаты Госудумы предложили запретить в России продажу конфет «Рошен» и «Конти», а также водки Nemiroff и «Хортиця».