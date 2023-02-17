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В Bloomberg оценили сокращение ВВП России к 2026 году

Bloomberg: ВВП России сократится на $190 млрд к 2026 году

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Агентство Bloomberg сообщило, что экономика Российской Федерации может потерять около $190 миллиардов к 2026 году.

Согласно оценкам агентства, российская экономика избежит краха, но сократится на 8% по сравнению с тем, если бы не проводилась специальная военная операция. Отмечается, что Россия потеряет сумму, сопоставимую с ВВП Венгрии или Кувейта.

Обозреватели агентства отмечают, что эффект антироссийских санкций, введенных после 22 февраля 2022 года, будет пролонгированным.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета РФ в этом году составит 2% ВВП. 17 февраля Силуанов заявил, что социальные обязательства бюджета будут исполнены в первостепенном порядке, необходимые ресурсы для этого есть. Он также заявлял, что считает решение ЕС включить Россию в налоговый «черный список» политическим.

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Санкции против России
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