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Глава Минфина Силуанов: дефицит бюджета России по итогам 2023 года составит 2% ВВП

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета РФ в этом году составит 2% ВВП. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24».

«По итогам года у нас план — 2% ВВП, его никто не отменял. Эти параметры будут выдерживаться», — сказал Силуанов.

По словам министра финансов, в январе можно было наблюдать увеличение динамики трат федерального бюджета. Кроме того, были приняты решения, направленные на поддержку налогоплательщиков из России, на возвращение им положенного с точки зрения переплат налогов, что и обусловило дефицит бюджета в начале 2023 года.

«Эти деньги находятся в экономике. Как с точки зрения возврата части налогов, так и ускоренного расходования бюджетных средств. Эти деньги находятся у предприятий, у населения. Они работают в экономике», — отметил он.

Ранее Антон Силуанов заявил, что считает решение ЕС включить Россию в налоговый «черный список» политическим.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

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