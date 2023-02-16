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Стоимость биткоина впервые с лета 2022 года достигла почти $25 тысяч

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Dado Ruvic/Reuters

Цена биткоина впервые с июня прошлого года приблизилась к $25 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала, специализирующийся на криптовалютах CoinDesk.

Согласно динамике стоимости электронной валюты, за последние 24 часа криптовалюта подскочила почти на 11%.

По информации аналитиков, это обусловлено снижением беспокойства инвесторов касательно регулятивных ограничений со стороны Соединенных Штатов.

Ранее автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки заявил, что курс биткоина вырастет до $500 тыс. уже к 2025 году.

До этого основатель хедж-фонда SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи сообщал, что стоимость одного биткоина на бирже может увеличиться вдвое, до $50 тыс., в течение следующих двух-трех лет. Скарамуччи назвал 2023 год «годом восстановления» для биткоина.

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