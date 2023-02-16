Мошенники в Турции начали платить картами погибших при землетрясении

Телеграм-канал Baza сообщил, что банки в Турции начали ограничивать бесконтактную оплату картами. Ужесточение порядка расчетов картами было введено на фоне использования мошенниками карт людей, погибших при землетрясении, говорится в посте.

Как пишет Baza, Агентство банковского регулирования и надзора Турции заблокировало на всех картах функцию бесконтактной оплаты до первой операции с вводом ПИН-кода. Причиной этому послужили случаи использования мошенниками карт погибших после недавнего землетрясения. Мошенники пытались оплатить картами покупки в торговых точках, уточняет телеграм-канал. По информации Baza, было выявлено несколько подобных случаев, после чего турецкий регулятор решил ввести ограничения.

«При этом продавцы не совсем поняли новое распоряжение регулятора и на всякий случай стали просить вводить ПИН-код каждый раз или говорить, что рассчитаться можно только наличными», — следует из поста Baza.

Одно из сильнейших землетрясений за последние 100 лет произошло в Турции 6 февраля. Эпицентр толчков пришелся на город Газиантеп на юго-востоке страны. За первым землетрясением последовали афтершоки — а за ними еще одно мощное землетрясение в другом регионе. Толчки оказывали разрушительное воздействие на протяжении 65 и 45 секунд соответственно. После них было зафиксировано более 2700 афтершоков, они все еще продолжаются. Сейсмособытие стало самым сильным в истории Турции с 1939 года. Толчки почувствовали и жители других стран — Израиля, Грузии, Армении и России.

По последним данным, число погибших при землетрясении достигло 36 187 человек.