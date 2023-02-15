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В «РЖД» заявили о планах получить 880 новых пассажирских вагонов в 2023 году

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Александр Кряжев/РИА Новости

Государственный холдинг «Российские железные дороги» рассчитывает в этом году получить 880 новых пассажирских вагонов. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга.

«В этом году мы продолжим запускать новые пассажирские сервисы. <…> В том числе речь идет об обновлении парка подвижного состава. Запланирована поставка 880 вагонов, из них 550 — для дальних пассажирских перевозок и 330 — для пригородных», — цитирует агентство представителей пресс-службы »РЖД».

Кроме того, холдинг собирается увеличить количество вагонов с «детскими купе» на 160 штук — до 400 вагонов.

6 февраля 2023 года генеральный директор «РЖД» Олег Белозеров в ходе беседы с президентом Владимиром Путиным заявил, что объем железнодорожных грузовых перевозок в 2022 году с дружественными странами увеличился на 23%, с недружественными наоборот, снизился на 40%.

Также глава «РЖД» отметил, что государства, которые не хотят сотрудничать с Россией, «очень много чего теряют».

В первой половине января вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила о наращивании объема поставок продовольствия в дружественные страны на 25% в 2022 году на фоне введения множества санкций.

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