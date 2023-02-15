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Силуанов назвал важным принятие законопроекта о долгосрочных сбережениях россиян

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Российский министр финансов Антон Силуанов назвал важным принятие проекта закона о долгосрочных сбережениях россиян. Заявление об этом глава Минфина сделал на встрече с представителями фондового, банковского и страхового сообществ, сообщила пресс-служба ведомства.

«Приоритетными задачами на ближайшее время являются повышение уровня и качества жизни граждан, а также содействие устойчивому экономическому росту. <...> Одной из целей в этом году является принятие законопроекта о долгосрочных сбережениях граждан», — сказал Силуанов.

По его словам, для того, чтобы ускорить процесс преобразования национальной экономики, нужны внутренние источники финансирования инвестиций. В связи с этим важно определиться с планом развития рынка в 2023 году.

На прошлой неделе пресс-служба Минфина раскрыла данные, согласно которым федеральный бюджет России в январе 2023 года исполнили с дефицитом 1,776 трлн руб., что в 14 раз превышает показатель в январе прошлого года.

В первой половине февраля Силуанов оценил ликвидную часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) в сумму около 6 трлн руб.

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