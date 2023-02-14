Bloomberg узнал, что Турция частично приостановит импорт золота после землетрясения

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти Турции приняли решение о частичной приостановке импорта золота. Как уточняет агентство, это решение принято в рамках плана, который должен смягчить экономические последствия землетрясений.

По информации агентства, соответствующее постановление уже подготовило турецкое Министерство казначейства и финансов. В документе говорится о приостановке импорта золота из-за рубежа. Речь о металле, который относится к категории «оплата наличными при получении товара». В министерстве не ответили на запрос Bloomberg.

По последним данным, число жертв землетрясений в Турции достигло 31 974.

Одно из сильнейших землетрясений за последние 100 лет произошло в Турции 6 февраля. Эпицентр толчков пришелся на город Газиантеп на юго-востоке страны. За первым землетрясением последовали афтершоки — а за ними еще одно мощное землетрясение в другом регионе. Толчки оказывали разрушительное воздействие на протяжении 65 и 45 секунд соответственно. После них было зафиксировано более 2700 афтершоков, они все еще продолжаются. Сейсмособытие стало самым сильным в истории Турции с 1939 года. Толчки почувствовали и жители других стран — Израиля, Грузии, Армении и России.