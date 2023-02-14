Bloomberg: кредиторы из ЕС отказались предоставить «Нафтогазу» отсрочку по кредитным платежам

Группа западных кредиторов, включая представителей из Евросоюза (ЕС), отказались предоставить украинской государственной компании «Нафтогаз» отсрочку по платежам для реструктуризации долга фирмы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Отказ от предложения «Нафтогаза» по реструктуризации долга пришел со стороны зарубежных кредиторов, которых консультировали аналитики американской юридической фирмы Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. До этого группа западных заимодавцев также заблокировала отсрочку выплат основной суммы долга и процентов на общую сумму $835 млн. По данным выплатам руководство «Нафтогаза» допустила дефолт и оказалась не в состоянии закрыть имеющуюся задолженность, уточняется в статье.

«Группа кредиторов, консультируемая Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, не согласилась с предложением о реструктуризации, поскольку она считает, что компания способна производить платежи. Группа также имеет достаточно влияния, чтобы помешать «Нафтогазу» получить поддержку 75% кредиторов, необходимую для одобрения реструктуризации», — говорится в материале.

Правительство Украины потребовало от крупнейшей энергетической компании в стране заморозить выплаты по задолженности на два года, чтобы сэкономить деньги на закупках газа из зарубежных государств. Этот шаг фактически заблокировал руководству «Нафтогаза» осуществление платежей держателям облигаций. С учетом этих факторов группа иностранных кредиторов представила свой собственный план по долгу украинской компании, однако пока не стала обнародовать конкретные пункты, заключается в заметке.

17 января газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» после дефолта по евробондам объявила о запуске онлайн-магазин товаров для дома. При этом в фирме также подчеркнули о сохранении за ней статуса надежного поставщика топлива для большинства украинцев.