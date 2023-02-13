Росфинмониторинг: Киев не может вносить предложения об исключении России из FATF

Статс-секретарь, заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд заявил, что Украина не является членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и не может вносить предложения об исключении РФ из организации, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что официальные должностные лица Украины в очередной раз озвучивают «ни на чем не основанные бездоказательные обвинения», которые являются прямым злоупотреблением процедурами FATF.

По словам Негляда, делающие такие заявления политики Украины должны заниматься решением национальных проблем, а именно отмыванием средств от коррупции, торговлей наркотиками и оружием, финансовой поддержкой террористических организаций и т.д. Эти известные проблемы Украины отмечены в отчетах международных организаций, таких как Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) или комитет совета Европы по противодействию отмыванию средств (МАНИВЭЛ).

Ранее глава минфина Украины Сергей Марченко в статье для издания The Financial Times заявил, что Украина надеется на исключение России из FATF и внесение ее в черный список.