Myśl Polska констатировало, что российская экономика выдержала удар западных санкций

Польское издание Myśl Polska сообщило, что антироссийские санкции, введенные Западом, не принесли ожидаемого эффекта. По словам обозревателя издания, экономический блицкриг Запада против России провалился.

Как пишет издание, Запад буквально начал экономическую войну с Россией.

«Главной целью этой войны было отрезать Россию от доходов от торговли с миром. На Россию Запад двинулся с рекордным количеством ударов, запретов, блокад людей, учреждений, предприятий, целых отраслей экономики. Запад ввел 11 тыс. новых санкций. А всего их количество достигло 13,7 тыс. Это намного больше, чем было наложено на все другие страны мира вместе взятые», — говорится в статье.

Как отмечается в публикации, «такой залп должен смести с лица земли любую экономику».

«Однако нет, Россия выдержала удар», — отмечается в статье.

Обозреватель Myśl Polska обратил внимание на то, что Россия достигла хороших результатов в области конкурентоспособности экономики. Платежный баланс России (разница между деньгами, поступающими в страну, и средствами, уходящими из страны в ходе торговли, инвестиций и различных оплат) по итогам прошлого года достиг $227 млрд. Обозреватель подчеркнул, что это более 12% ВВП страны. В статье говорится, что вместо Запада Россия начала активно торговать с Китаем, Индией, Турцией и странами бывшего СНГ. Также через эти государства в Россию поступают и товары из Евросоюза. Таким образом экономический блицкриг Запада не состоялся, подытожил автор статьи.

10 февраля президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским выразил надежду, что показатели ВВП за 2022 год будут лучше, чем по предварительным расчетам.