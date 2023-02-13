«Ъ»: финский EKE продает последний оставшийся проект в РФ San Gally Park в Петербурге

Недостроенный офисно-гостиничный комплекс San Gally Park в центре Санкт-Петербурга, который принадлежит уходящему из России финскому концерн EKE, приобретает группа RBI Эдуарда Тиктинского. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

По оценке экспертов, сделка может составить от 3 до 6 млрд руб. Проект комплекса на Лиговском проспекте реализован на 30%, поэтому дополнительные инвестиции в строительство составят около 150 тыс. руб. за 1 кв. м. Несмотря на это, для RBI это выгодная сделка, так как площадка находится в перспективной локации, считает управляющий партнер Fizika Development Александр Кравцов.

По информации издания, финский концерн ЕКЕ в 2017 году купил 2,5 га на Лиговском проспекте, планируя построить там три бизнес-центра общей площадью 47 тыс. кв. м и четырехзвездную гостиницу на почти 300 номеров. Инвестиции в проект оценивались в €120 млн (9,3 млрд руб.). Строительство началось в 2021 году, оно должно было завершиться к 2024 году, но в марте 2022 года проект был приостановлен из-за начала спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Владимир Потанин стал лидером по объему активов компаний, которые прекратили или приостановили свою деятельность в России из-за спецоперации.