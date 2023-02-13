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Затраты на создание и эксплуатацию МКС превысили $150 млрд

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NASA

Главный конструктор Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников заявил ТАСС, что на данный момент более $150 млрд потрачено на создание и эксплуатацию Международной космической станции (МКС).

Он подчеркнул, что пока рано говорить о конкретных суммах, которые потребуются для создания Российской орбитальной станции, так как в настоящий момент идет ее эскизное проектирование.

Однако, по словам Кожевникова, это будет дешевле, чем уже потрачено на создание и эксплуатацию МКС – гораздо меньше $150 млрд.

К эскизному проектированию новой орбитальной станции привлечены около 30 предприятий, указал Кожевников. Однако на стадии разработки число организаций утроится.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что развертывание Российской орбитальной станции планируется в 2027 году.

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