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Посол: Россия и Саудовская Аравия намерены поднять товарооборот до $5 млрд

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Amr Nabil/AP

Посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов заявил, что есть предпосылки для роста товарооборота между РФ и Саудовской Аравией, обе страны намерены достичь показателя в $5 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сказал посол, в торгово-экономических связях двух государств присутствует позитивная динамика, хотя, по предварительным данным, за период с января по ноябрь 2022 года стоимостный объем российско-саудовского товарооборота немного снизился.

«На наш взгляд, есть неплохие предпосылки для дальнейшего роста в 2023 году», — отметил посол.

Он также отметил возрастающую роль Саудовской Аравии как глобального и регионального игрока.

Ранее Сергей Козлов заявил, что отношения Москвы с Эр-Риядом могут выйти на уровень стратегического партнерства. По его словам, позиции стран по большинству международных проблем совпадают.

Он также сообщил о расширении военно-технического сотрудничества с Саудовской Аравией.

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