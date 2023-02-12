Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Наиболее дорогая квартира бизнес-класса в Москве продается за 232 млн рублей

close
100%
Depositphotos

Самой дорогой квартирой бизнес-класса, которая продается на первичном рынке недвижимости в Москве, оказалась жилплощадь за 232,4 млн рублей. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на аналитиков агентства недвижимости «Бон Тон».

«Самый дорогой лот площадью 261,7 кв. м находится в Хорошево-Мневниках. Это пентхаус стоимостью 232,4 млн рублей», — уточнили эксперты рынка недвижимости.

Также поясняется, что наиболее дешевой квартирой в данном бизнес-сегменте среди «первичных» предложений находится в столичном районе Печатники. Площадь данного лота 17 «квадратов», а стоимость — 6,8 млн рублей.

Согласно данным агентства, средняя площадь предложения составляет 66,8 кв. м, которая за год снизилась на 3,6%.

Средняя цена квартиры бизнес-класса достигает 29,1 млн рублей, отметили в организации.

Ранее аналитик Валерий Емельянов заявил, что покупка квартиры в Москве перестала быть выгодной инвестицией.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть