Наиболее дорогая квартира бизнес-класса в Москве продается за 232 млн рублей

Самой дорогой квартирой бизнес-класса, которая продается на первичном рынке недвижимости в Москве, оказалась жилплощадь за 232,4 млн рублей. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на аналитиков агентства недвижимости «Бон Тон».

«Самый дорогой лот площадью 261,7 кв. м находится в Хорошево-Мневниках. Это пентхаус стоимостью 232,4 млн рублей», — уточнили эксперты рынка недвижимости.

Также поясняется, что наиболее дешевой квартирой в данном бизнес-сегменте среди «первичных» предложений находится в столичном районе Печатники. Площадь данного лота 17 «квадратов», а стоимость — 6,8 млн рублей.

Согласно данным агентства, средняя площадь предложения составляет 66,8 кв. м, которая за год снизилась на 3,6%.

Средняя цена квартиры бизнес-класса достигает 29,1 млн рублей, отметили в организации.

Ранее аналитик Валерий Емельянов заявил, что покупка квартиры в Москве перестала быть выгодной инвестицией.